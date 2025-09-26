Футбольную «Сибирь» ждёт интригующий матч с «Текстильщиком»

28 сентября в 16:00 в крытом футбольном манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2) новосибирская «Сибирь» проведёт домашний матч Второй лиги А против ивановского «Текстильщика».

В обеих командах немало футболистов, для которых эта игра будет особенно принципиальной. В Новосибирск в составе «Текстильщика» вернутся недавние любимцы наших болельщиков — Владимир Азаров, Владислав Тюрин, Муслим Бамматгереев, Евгений Татаринов. А за «Сибирь» теперь играют Александр Елисеев и Алексей Скворцов, ещё недавно игравшие в ивановском клубе.

За полтора часа до начала матча в фойе футбольного манежа начнётся развлекательная программа, центральным событием которой станет мастер-класс по фристайлу от Владимира «Самурая» Данилина. Кроме этого, болельщиков ждут:

· настольный футбол,

· игровые приставки,

· встреча с маскотом клуба — орлом Сибой,

· фудкорт с напитками и закусками,

· продажа фирменной атрибутики ФК «Сибирь».

Для удобства зрителей в день игры будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы от станции метро «Площадь Маркса» до манежа.

Билеты на матч можно приобрести:

· на официальном сайте клуба fcsib.ru,

· на сайте fc-sibir.qtickets.ru

· в кассах футбольного манежа (откроются за 2 часа до игры).

0+

