Футбольную «Сибирь» ждёт интригующий матч с «Текстильщиком»

28 сентября в 16:00 в крытом футбольном манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2) новосибирская «Сибирь» проведёт домашний матч Второй лиги А против ивановского «Текстильщика».
В обеих командах немало футболистов, для которых эта игра будет особенно принципиальной. В Новосибирск в составе «Текстильщика» вернутся недавние любимцы наших болельщиков — Владимир Азаров, Владислав Тюрин, Муслим Бамматгереев, Евгений Татаринов. А за «Сибирь» теперь играют Александр Елисеев и Алексей Скворцов, ещё недавно игравшие в ивановском клубе.
За полтора часа до начала матча в фойе футбольного манежа начнётся развлекательная программа, центральным событием которой станет мастер-класс по фристайлу от Владимира «Самурая» Данилина. Кроме этого, болельщиков ждут:
· настольный футбол,
· игровые приставки,
· встреча с маскотом клуба — орлом Сибой,
· фудкорт с напитками и закусками,
· продажа фирменной атрибутики ФК «Сибирь».
Для удобства зрителей в день игры будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы от станции метро «Площадь Маркса» до манежа.
Билеты на матч можно приобрести:
· на официальном сайте клуба fcsib.ru,
· на сайте fc-sibir.qtickets.ru
· в кассах футбольного манежа (откроются за 2 часа до игры).
0+
