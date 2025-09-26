Геолог рассказал, какие артефакты новосибирцы находят на берегу реки Обь

Жители Новосибирска и области регулярно совершают интересные находки на берегах реки Обь.

Некоторые из обнаруженных предметов оказываются настоящими древними артефактами, чей возраст исчисляется сотнями и тысячами лет. Например, не так давно в Искитимском районе было найдено окаменелое дерево, возраст которого оценивается в 360-400 миллионов лет. О том, какие ещё сокровища таят берега великой сибирской реки, изданию «АиФ-Новосибирск» рассказал специалист по древнему миру и геологии Геннадий Дашкевич.

Геннадий Дашкевич активно участвует в экспедициях по региону. В одной из таких поездок на Змеиную гору ему и другим исследователям удалось обнаружить уникальный объект — девонское дерево. Учёный отметил, что находка стала неожиданной, поскольку ранее не было никаких сведений о возможности найти подобный отпечаток папоротника в этой местности.

Ещё одним ярким открытием стала экспедиция на остров Чингис в Ордынском районе. Поскольку раскапывать расположенное там старинное кладбище запрещено, поиски велись на берегу. В результате был найден старинный горшок, который оказался на поверхности после размыва береговой линии в районе погоста.

Кроме того, на берегах Оби нередко находят свидетельства эпохи мамонтов, возраст которых достигает 10-12 тысяч лет. Таким образом, эта сибирская река продолжает оставаться богатым источником исторических и палеонтологических открытий.