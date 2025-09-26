«Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественная церемония открытия состоялась в Доме Учёных Академгородка – режиссеры, сценаристы и все, кто причастен к миру кино, встретились на одной площадке.

Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» сочетает науку, искусство и технологии. Он создаёт диалог между учёными, деятелями культуры и кинематографистами, помогая сохранять память о достижениях и формировать представление о будущем.

Проведение «Кремния» в Новосибирске, символе научного прогресса, делает его точкой притяжения для творцов и исследователей. Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов выразил благодарность организаторам и партнёрам за реализацию масштабного проекта.

Торжественная часть мероприятия прошла под руководством Михаила Тройника, популярного актера российского кинематографа, получившего широкую известность благодаря участию в фильме «Вызов». Этот вечер запомнился жителям и гостям города как яркое и незабываемое событие.

Вниманию зрителей был представлен премьерный показ киноленты «Планета», повествующей о замысле советского режиссера снять фильм о путешествии к Венере. На сцене блистала всемирно известная оперная певица Вероника Джиоева. Уникальные кадры из архивов, включая материалы о Михаиле Лаврентьеве, обрели новую жизнь. Зрители стали участниками захватывающего мультимедийного и музыкального представления, которое перенесло их из Академгородка в просторы Солнечной системы.

Фестиваль «Кремний» в очередной раз продемонстрировал, что научно-популярное кино в России превращается не только в платформу для обмена идеями, но и в значимое культурное явление, способное вдохновлять. В рамках фестиваля запланирована обширная программа показов, встреч и обсуждений.