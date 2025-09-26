82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:48
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:48
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 11:50
общество

«Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Торжественная церемония открытия состоялась в Доме Учёных Академгородка – режиссеры, сценаристы и все, кто причастен к миру кино, встретились на одной площадке.

Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» сочетает науку, искусство и технологии. Он создаёт диалог между учёными, деятелями культуры и кинематографистами, помогая сохранять память о достижениях и формировать представление о будущем.

Проведение «Кремния» в Новосибирске, символе научного прогресса, делает его точкой притяжения для творцов и исследователей. Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов выразил благодарность организаторам и партнёрам за реализацию масштабного проекта.

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Торжественная часть мероприятия прошла под руководством Михаила Тройника, популярного актера российского кинематографа, получившего широкую известность благодаря участию в фильме «Вызов». Этот вечер запомнился жителям и гостям города как яркое и незабываемое событие.

Вниманию зрителей был представлен премьерный показ киноленты «Планета», повествующей о замысле советского режиссера снять фильм о путешествии к Венере. На сцене блистала всемирно известная оперная певица Вероника Джиоева. Уникальные кадры из архивов, включая материалы о Михаиле Лаврентьеве, обрели новую жизнь. Зрители стали участниками захватывающего мультимедийного и музыкального представления, которое перенесло их из Академгородка в просторы Солнечной системы.

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фестиваль «Кремний» в очередной раз продемонстрировал, что научно-популярное кино в России превращается не только в платформу для обмена идеями, но и в значимое культурное явление, способное вдохновлять. В рамках фестиваля запланирована обширная программа показов, встреч и обсуждений.

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото «Красная дорожка и звездный гость – Михаил Тройник»: фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» открылся в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 26

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.