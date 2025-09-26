Мигранты скрывались в фурах с луком от полиции на рынке в Новосибирске

Силовики прибыли с визитом в поселок Крупской, где находится крупнейшая в Сибири площадка оптовой торговли овощами «Азия-Сибирь».

В области не прекращаются неожиданные спецоперации с целью проверки документов у приезжих. Сегодня сотрудники силовых структур посетили поселок Крупской, в котором расположен крупнейший в Сибири центр оптовой торговли овощами «Азия-Сибирь».

Рано утром представители силовых ведомств неожиданно провели операцию на территории оптового агрокомплекса «Азия-Сибирь», представляющего собой самый большой оптовый рынок сельскохозяйственной продукции в регионе. Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Новосибирскому гарнизону выявляли среди множества иностранцев нелегальных мигрантов, избегающих постановки на воинский учет.

В ходе рейда было установлено личность 450 человек, из которых 33 мигранта были доставлены в военный комиссариат и внесены в списки военнообязанных.

«Похоже, что почти все работники Хилокского рынка переехали в «Азию-Сибирь». Мы досмотрели всю территорию комплекса. Продавцы пытались укрыться в грузовиках с луком, на складах с перцем, но все были обнаружены и проверены. Большая часть, конечно, осталась недовольна проверкой, жалуясь на срыв работы. Однако есть и положительные моменты – многие уже получили направления на прохождение медицинской комиссии для постановки на учет, но их доля пока невелика», — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, принимавший участие в рейде.

Он подчеркнул, что рейды, инициированные председателем СКР Александром Бастрыкиным, будут продолжаться в Новосибирске.