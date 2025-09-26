На 36% выросла выработка предприятий обрабатывающей промышленности региона

В Новосибирской области 148 предприятий обрабатывающей промышленности увеличили выработку и снизили время протекания процессов благодаря федеральному проекту «Производительность труда».

За все время реализации проекта – с 2019 по 2024 год – в нем приняли участие 151 предприятие региона. На сегодня в проекте участвуют более 190 предприятий, большая часть из них – это предприятия обрабатывающей промышленности – 74%. В среднем выработка на предприятиях отрасли выросла на 36%, а время протекания процессов снизилось на 23%.

Как пример, на предприятии «Аэросервис» – производитель промышленного холодильного и вентиляционного оборудования – более чем на два часа удалось сократить сборку оборудования за счет внедрения стандартов и организации рабочего пространства. Также сотрудники тратили много времени на перемещение продукции между производственными участками. Благодаря перепланировке удалось сократить маршрут более чем на два километра. На заводе крупнопанельного домостроения «Арматон» удалось сократить избыточные перемещения на километр благодаря изменению схемы съема плит со стенда: теперь машинист крана снимает не по одной плите, а сформированную пачку. А производитель штукатурно-малярной продукции «Намерение» на 60% сократил время на переналадку оборудования: на гибочном станке установили болты и гайки одного размера и стали использовать универсальный гаечный ключ и пневматический гайковерт.

Предприятия обрабатывающей промышленности присоединяются к проекту по повышению производительности труда регулярно. В этом году итоги внедрения бережливых технологий подведут производитель малогабаритной спецтехники и навесного оборудования «Баумех», изготовитель электрооборудования «МЭЛС», производитель БАД, кондитерской продукции и детского питания «Фарм-про» и другие компании.

Всего в 2025 году к проекту по повышению производительности присоединится 32 предприятия. До 2030 года в проект войдут 205 компаний.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.