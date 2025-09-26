Новосибирск реализует проект «Чистое небо»: провода убрали с улиц Академгородка

В Новосибирске успешно реализован первый этап масштабного проекта по подземной прокладке коммуникаций.

Первым районом, где воплотили в жизнь концепцию «чистого неба», стал Академгородок.

Работы были проведены на двух основных магистралях — Морском проспекте и проспекте Строителей. Все воздушные провода, включая линии электропередач и связи, были убраны в специальные подземные коллекторы. Это кардинально изменило визуальное пространство района, освободив его от паутины кабелей.

Как отметил мэр города Максим Кудрявцев, положительный опыт, полученный в Академгородке, станет примером для применения в других районах города. Проект имеет не только эстетическое, но и важное практическое значение: освобождённые территории могут быть использованы для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

На данный момент уличное освещение функционирует стабильно, специалисты завершают финальный этап приёмки работ. Интересно, что реализация проекта обошлась бюджету дешевле запланированного: при первоначальной смете в 211 миллионов рублей фактические затраты составили 190,5 миллионов.

Образовавшаяся экономия была направлена на дополнительные улучшения. За счёт этих средств была проведена модернизация систем освещения с установкой энергоэффективных светодиодных фонарей на улицах Героев Труда, Правды и Детском проезде.