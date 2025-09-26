Озеленение эко-парка «Обской» продолжено по поручению Губернатора Андрея Травникова

Озеленение парка продолжено по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.



Как рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики региона, благоустройство общественных пространств, созданных по нацпроекту, продолжается. Участие в благоустройстве принимают не только региональные власти, но и активные граждане, общественные организации и представители бизнеса.



В декабре 2022 года город Обь стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений с проектом «Благоустройство общественной территории Эко-парка «Обской».



Территория, подлежащая благоустройству, имела крайне сложный ландшафт, состоящий из 3-х водоемов. На месте запущенной территории провели масштабные работы по возведению комфортного парка с амфитеатром, местами для отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. На создание общественного пространства было направлено 194,9 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.



В настоящее время, в Новосибирской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», запланированы мероприятия по благоустройству 113 общественных пространств, на сегодня работы завершены на 40 объектах.



Кроме того, продолжаются работы на пяти масштабных общественных пространства- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023-2024 гг.: в г. Болотное на общественной территории по ул. Набережная, в г. Карасук – парковой территории по ул. Щорса, в г. Тогучин – парковой зоны «Целина Парк».г. Барабинск и г. Купино ведут благоустройство центральных площадей.