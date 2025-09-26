С интернетом на «ты»: продолжается прием заявок на конкурс для активных людей пожилого возраста

Прием заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2025» продолжается до 27 октября. Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста.

Конкурс проводится в рамках проекта «Ростелекома» и Социального фонда России «Азбука интернета» при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Помимо основных номинаций – «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», в 2025 году есть специальные — «80 лет Победы: живая память о героях» и «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Интернет — это не только неотъемлемая часть современного цифрового мира, но и социальная платформа, которая открывает пожилым людям новые возможности для коммуникации, обучения и самореализации. Проект “Азбука интернета” поддерживает людей в освоении технологий, помогает старшему поколению уверенно идти в ногу с прогрессом и успешно использовать возможности современных гаджетов и сервисов».

«Азбука интернета» — благотворительный проект, обучающий людей любого возраста основам компьютерной грамотности. Организаторы постоянно совершенствует и пополняют учебное пособие и одноименный интернет-портал новыми разделами. Так, недавно создали новые модули по работе с умными гаджетами — холодильниками, роботизированными пылесосами, смарт-лампочками и системами управления домом. Они позволят освоить принципы использования современных гаджетов.

Чтобы принять участие в конкурсе «Спасибо интернету», необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, ГК «Солар» и АНО «Цифровая экономика».

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».

