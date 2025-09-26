Совместная с Китаем программа стартует в аграрном университете Новосибирска

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) и Шаньдунский промышленный институт (КНР) заключили меморандум о сотрудничестве, открывающий новые перспективы для подготовки специалистов агропромышленного комплекса.

В рамках визита китайской делегации представители Шаньдунского института посетили кампус и Инженерный институт НГАУ, где ознакомились с современным оснащением лабораторий, аудиторий и технических площадок.

Высокий уровень практической подготовки и технического оснащения НГАУ произвёл сильное впечатление на гостей из Китая. Результатом встречи стало подписание соглашения о партнерстве и запуске совместной инженерной образовательной программы.

В ближайшее время будут созданы рабочие группы для детальной проработки учебных планов и решения организационных вопросов. Новое партнерство с Шаньдунским промышленным институтом позволит НГАУ укрепить международные связи, расширить возможности для развития инженерных направлений и внедрения передовых технологий в учебный процесс.