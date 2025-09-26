82.76% -1.2
сегодня 08:32
проиcшествия

Стрельба в центре Новосибирска: конфликт в отеле привёл к применению оружия

Фото: Pixabay.com
В центре Новосибирска вечером 25 сентября произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Конфликт между несколькими людьми вспыхнул в одном из отелей. В ходе ссоры один из них несколько раз выстрелил в своего оппонента.

По предварительной информации, для стрельбы могло быть использовано травматическое оружие. На место происшествия немедленно выехала оперативная группа.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств и розыска причастных к инциденту.

Ранее в Telegram-канале «АСТ-54 Black» появилась информация, что при стрельбе в отеле Grand Autograph пострадала сотрудница.

Ранее Сиб.фм сообщал в Новосибирске 25 сентября произошла авария с мотоциклом и минивэном.

Наталья Шлюшинская
журналист

