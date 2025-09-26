В Новосибирске отметили «День опекуна» - праздник замещающих семей с детьми

Трудное счастье приемных семей.

В Новосибирске в 20-й раз прошёл праздник «День опекуна». Душевное мероприятие для замещающих семей с 2005 года организует департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. В рамках праздника прошло награждение замещающих семей в номинациях: «Самая спортивная семья», «Самая активная семья», «Самая творческая семья» «Самая опытная семья».

Цель праздника – напомнить каждому из нас о том, что каждый ребёнок должен жить и воспитываться в заботливой и любящей семье и популяризовать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году площадкой для ежегодного городского праздника был выбран концертный комплекс имени Маяковского.С двух часов дня здесь начали собираться гости. В фойе все желающие могли сделать снимок на память в фотозоне, поучаствовать в мастер-классе, или вместе с аниматорами поиграть. Ребятам и их близким также показали спектакль «Сказочные приключения в НСК», роли в котором исполняют участники детского театра мюзикла Новосибирска.

С приветственным словом к ребятам и их близким – людям, которые каждый день дарят свою любовь, доброту и тепло детям с непростой судьбой обратилась начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова.

– Сегодня мы отмечаем особенный праздник – «День опекуна» — праздник добра, любви, человеческого неравнодушия к детям которые, к сожалению, остались наедине со своей нелегкой судьбой. Радует, что в нашем городе становится все больше людей, готовых принять в свою семью ребят, обделенных родительской лаской. Мне кажется, что наше общество с каждым годом становится гуманнее и чувствительнее к чужой беде. Хочу искренне поблагодарить родителей за большие и любящие сердца, открытые для тех ребят, кто мечтал о маме, о папе, о доме. Вы осуществляете надежды детей, которые этого лишены. Благодарю ребят, которые позволяют своим новым родителям обрести свое новое непростое счастье. Благодарю своих коллег за работу по сопровождению семей. Благодарю всех, кто вместе с нами ежедневно работает над тем, чтобы сиротство как социальное явление исчезло навсегда, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье, — сказала Ольга Рамильевна.

Затем Ольга Потапова вручила дипломы замещающим семьям. «Самой творческой» семьей стала семья Татьяны и Виталия Шапиных. Дипломы «Самой опытной» семьи получили Наталья Сидорова и Любовь Плучевская. Семьи Оксаны Черниковой и Надежды Скиба удостоились дипломов «Самой талантливой семьи». «Самыми активными» признаны семьи Ирины Алещенко, Татьяны и Владимира Седельниковых. «Самая спортивная семья» у Оксаны Трубчаниновой. Будучи вдовой Оксана Геннадьевна стала мамой для 16 ребят. Также диплом за победу в творческом конкурсе, приуроченному к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечествав номинации «Самые активные» вручили воспитанницам Центра «Созвездие Анастасии и Веронике Марковым.

Опека над ребёнком, который в силу жизненных обстоятельств остался без семьи – ответственный шаг. Как уточнила Ольга Потапова, сегодня в Новосибирске более 2700 дети живут в 2102-х замещающих семьях.

– Наша политика и профилактическая работа направлены на то, чтобы сохранить ребенка в кровной семье. И только когда это невозможно, мы подключаем институт замещающих родителей. Процент детей, устроенных в замещающие семьи растет, а общее число ребят оставшихся без попечения родителей, снижается, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Сами родители, оформившие опекунство, не скрывают, что, как и в любой семье, с приемными ребятами бывает и сложно, и интересно. Марина Козырева воспитывает приемную дочь Соню уже 10 лет. Она оформила опекунство, когда девочке был год. Сейчас Соня в 4-ом классе, учится на одни пятерки, увлекается тхэквондо, а из школьных предметов любит физкультуру и рисование.

— Соня для меня мой ребенок. Дочке известно, что я не её биологическая мама, но я стараюсь не афишировать это. В тоже время праздник «День опекуна» позволяет Соне понять, что таких семей как наша, немало. Мы всегда ходим на этот праздник – здесь интересная программа, новые знакомства, интересное общение, – объясняет приемная мама.

Автор текста: Ольга Еренкова.