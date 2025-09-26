В России снова подорожали продукты для блинов

Стоимость набора продуктов для приготовления блинов в России продолжает расти, опережая общую инфляцию.

Согласно «блиндексу», который еженедельно рассчитывает aif.ru на основе данных Росстата, за неделю с 16 по 22 сентября цена десяти блинов выросла на 0,11% и составила 75,59 рубля.

Основным драйвером роста стало подорожание яиц на 1,5%. Как пояснила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова, это связано с увеличением расходов на корма и логистику. Также на 0,1% выросли цены на молоко, муку и растительное масло.

В то же время, соль, сахар и сливочное масло незначительно подешевели. Несмотря на это, молоко продолжает дорожать из-за роста себестоимости производства, и этот тренд, вероятно, сохранится.

При этом общая годовая инфляция в стране, по данным Росстата, демонстрирует тенденцию к замедлению: за неделю она выросла с 8,1% до 8,14%, однако в конце июля этот показатель составлял 8,79%.