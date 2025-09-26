Врач-эндокринолог Берковская развеяла мифы о диабете

Марина Берковская, врач-эндокринолог и автор популярного медицинского блога, поговорила с "АиФ" и в разговоре опровергла пять самых распространенных и вредных заблуждений о сахарном диабете.

По ее словам, эти мифы не только мешают эффективному лечению, но и могут быть опасны для жизни пациентов. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Эксперт выделила следующие ключевые заблуждения, с которыми она регулярно сталкивается в своей практике:

1. «Диабет бывает только от сладкого». Специалист пояснила, что это в корне неверно. Диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, которое не связано с употреблением сахара. А развитие диабета 2-го типа провоцирует целый комплекс факторов: генетика, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, а не только диета.

2. «При диабете сладкое под строгим запретом». Врач заявила, что современная медицина ушла от тотальных запретов. «При диабете 1-го типа можно есть практически все, главное — точно рассчитать дозу инсулина. При диабете 2-го типа небольшая порция десерта также возможна, чтобы избежать срывов», — отметила Берковская.

3. «Диабет всегда проявляется ярко: жажда, похудение». Это опасное заблуждение, предупреждает эндокринолог. Диабет 2-го типа может годами развиваться бессимптомно. К моменту появления явных признаков у пациента уже могут быть серьезные осложнения. Поэтому эксперт настаивает на ежегодном профилактическом контроле уровня сахара в крови.

4. «Низкоуглеводные диеты — панацея». Жесткие ограничения, такие как кето-диета, могут нанести серьезный вред здоровью, повысив риск проблем с почками, печенью и сердцем. «Современный стандарт — это индивидуальная сбалансированная диета, а не универсальные строгие рамки для всех», — подчеркнула специалист.

5. «Диабет можно вылечить травами, отказавшись от таблеток». Этот миф врач назвала самым опасным. «Отказ от медикаментозной терапии в пользу сомнительных народных методов неминуемо ведет к тяжелейшим осложнениям: инфарктам, инсультам, слепоте», — предупредила Марина Берковская.

В заключение эндокринолог отметила, что сегодня управление диабетом строится на трех принципах: индивидуальный подход, использование современных технологий для непрерывного мониторинга глюкозы и партнерские отношения между врачом и пациентом.

«Главная новость для всех, кто столкнулся с этим диагнозом: с диабетом можно жить полноценно. Но для этого нужно опираться на науку, а не на мифы», — резюмировала эксперт.