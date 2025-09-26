82.76% -1.2
Врач рассказал, как растворить камни в почках

Некоторые виды камней в почках можно растворить без хирургического вмешательства, изменив кислотность мочи.

Об этом aif.ru рассказал главный нефролог минздрава России, профессор Евгений Шилов.

По его словам, речь идет об уратах — камнях, которые формируются в кислой среде. Для их растворения применяются препараты на основе солей лимонной кислоты (цитратов) или простое народное средство — вода с лимонным соком (сок одного лимона на литр воды).

Ключевую роль в профилактике играет диета. Так, при склонности к образованию оксалатных камней следует ограничить кофе, шоколад и орехи, а при уратных — красное мясо, наваристые бульоны и алкоголь.

Если же камень крупный, на помощь приходит современный неинвазивный метод — дистанционная литотрипсия. В ходе процедуры камни дробятся на мелкие частицы с помощью направленной ударной волны, что позволяет избежать полостной операции и длительного восстановления.

