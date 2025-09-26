Врачи назвали новую школьную эпидемию

Рост нарушений зрения у детей достиг таких масштабов, что врачи ввели новый официальный диагноз — школьная близорукость.

Как рассказал aif.ru детский офтальмолог, профессор Игорь Азнаурян, если в начальных классах проблемы со зрением есть у 10-15% детей, то к выпуску этот показатель достигает 50-70%.

По словам эксперта, главной причиной этой эпидемии стала комбинация двух факторов: чрезмерная нагрузка на глаза вблизи: дети проводят по 8-10 часов за учебниками и гаджетами и вредный синий свет экранов: он вызывает цифровое утомление и может повреждать сетчатку.

Родителям стоит немедленно обратиться к детскому офтальмологу, если ребенок щурится, жалуется на головные боли, часто трет глаза или низко наклоняется над книгой.

Для профилактики близорукости врачи рекомендуют строго ограничивать время у экрана, соблюдать «правило 20-20-20» (каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв и смотреть вдаль), правильно организовывать рабочее место и обязательно гулять на свежем воздухе не менее двух часов в день.