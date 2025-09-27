82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 14:20
пробки
3/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 14:20
пробки
3/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 12:25
общество

Трое бойцов спецназа Росгвардии получили краповые береты в Новосибирской области

Фото: Росгвардия
Подпишитесь на Telegram-канал

На базе учебного центра в Искитиме завершились четырёхдневные квалификационные испытания на право ношения крапового берета для военнослужащих специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

В ходе соревнований кандидаты сдавали нормативы по физической, огневой, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и связи, при этом до финального этапа дошли только 19 бойцов.

Заключительные испытания проходили в условиях сложных погодных требований и включали 11-километровый марш-бросок по пересечённой местности, преодоление штурмовой полосы, задания по огневой подготовке, отработку штурма здания, а также сдачу акробатических и специальных упражнений. Кульминацией испытаний стали 12-минутные рукопашные поединки между кандидатами и с обладателями краповых беретов.

В результате всех этапов лишь трое военнослужащих смогли выполнить все нормативы и в торжественной обстановке получили краповые береты — высший знак профессионального мастерства и отваги в спецназе Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Росгвардия провела семинар по обращению с оружием в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.