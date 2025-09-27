Трое бойцов спецназа Росгвардии получили краповые береты в Новосибирской области

На базе учебного центра в Искитиме завершились четырёхдневные квалификационные испытания на право ношения крапового берета для военнослужащих специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

В ходе соревнований кандидаты сдавали нормативы по физической, огневой, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и связи, при этом до финального этапа дошли только 19 бойцов.

Заключительные испытания проходили в условиях сложных погодных требований и включали 11-километровый марш-бросок по пересечённой местности, преодоление штурмовой полосы, задания по огневой подготовке, отработку штурма здания, а также сдачу акробатических и специальных упражнений. Кульминацией испытаний стали 12-минутные рукопашные поединки между кандидатами и с обладателями краповых беретов.

В результате всех этапов лишь трое военнослужащих смогли выполнить все нормативы и в торжественной обстановке получили краповые береты — высший знак профессионального мастерства и отваги в спецназе Росгвардии.

