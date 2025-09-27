82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 23:11
пробки
1/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 23:11
пробки
1/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 21:30
общество

«Барыс» победил новосибирскую ХК «Сибирь» в матче на своей территории

Фото: стоп-кадр из видео
Подпишитесь на Telegram-канал

Состязания завершились в со счетом 6:4.

В Астане, 27 сентября, завершилась встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным "Барысом" и новосибирской "Сибирью". На "Барыс-Арене" хозяева льда вырвали победу в этом матче, обыграв гостей со счетом 6:4.

Игра выдалась по-настоящему драматичной: обе команды демонстрировали атакующий хоккей, обмениваясь острыми выпадами и заброшенными шайбами. Переломный момент наступил в третьем периоде, когда астанчане смогли перехватить инициативу и реализовать свои моменты, обеспечив себе столь важные два очка в турнирной таблице.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.