«Барыс» победил новосибирскую ХК «Сибирь» в матче на своей территории

Состязания завершились в со счетом 6:4.

В Астане, 27 сентября, завершилась встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным "Барысом" и новосибирской "Сибирью". На "Барыс-Арене" хозяева льда вырвали победу в этом матче, обыграв гостей со счетом 6:4.

Игра выдалась по-настоящему драматичной: обе команды демонстрировали атакующий хоккей, обмениваясь острыми выпадами и заброшенными шайбами. Переломный момент наступил в третьем периоде, когда астанчане смогли перехватить инициативу и реализовать свои моменты, обеспечив себе столь важные два очка в турнирной таблице.



