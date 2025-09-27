Бердская больница предупредила о телефонных мошенниках

Представители Бердской центральной городской больницы распространили официальное заявление в связи с активизацией мошеннических действий.

По информации медучреждения, злоумышленники, представляясь сотрудниками регистратуры больницы, звонят гражданам под предлогом уточнения записи, вызова врача или проведения диспансеризации. Целью звонков является получение конфиденциальной информации: паспортных данных, сведений о полисе ОМС и адресов проживания.

В больнице подчеркивают, что сотрудники call-центра и регистратуры никогда не запрашивают персональные данные по телефону, за исключением случаев обратного звонка по инициативе самого пациента. Также отмечается, что диспансеризация и плановая сдача анализов не проводятся на дому — эти мероприятия осуществляются только в поликлинике по предварительной записи.

Пациентам рекомендуют не сообщать незнакомцам свои персональные данные, при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор, а для проверки информации самостоятельно звонить в единую регистратуру по номеру 122. О всех случаях подобных звонков следует сообщать в правоохранительные органы.

