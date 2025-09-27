Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Новосибирск перед ресторатором из столицы Сибири

Блогер обратил внимание на отсутствие «искушенности» у жителей города.

В ходе подкаста с сибирским ресторатором Денисом Ивановым, дизайнер и блогер Артемий Лебедев в очередной раз затронул тему Новосибирска, поделившись своими наблюдениями о городе.

Лебедев отметил недостаток "взыскательности" у новосибирцев.

По его мнению, это проявляется в отсутствии интереса к грамотному планированию городской среды. Жители, как считает блогер, не стремятся к наличию качественных общественных пространств и комфортных условий для прогулок.

Иванов предположил, что причиной может быть относительно недавняя история Новосибирска.

Он объяснил это тем, что из-за своей молодости, городу не хватает устоявшихся традиций и чувства идентичности, которые могли бы придать жителям уверенность.

Ресторатор также сравнил различия между Новосибирском и Москвой с аналогичной дистанцией между Нью-Йорком и Сан-Франциско.

Стоит напомнить, что в мае месяце Лебедев уже высказывался критически о Новосибирске, подчеркивая отсутствие в городе достойных ресторанов и привлекательной архитектуры, а также выражал своё негативное отношение к городу крайне нецензурным образом.