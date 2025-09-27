82.76% -1.2
сегодня 14:43
общество

Ко Дню воспитателя: Сиб.фм подготовил коллекцию праздничных открыток

Фото: ru.freepik.com
Работники детского сада знают, как научить ребенка делиться игрушками и привить ему любовь к манной каше. Поздравьте людей, которые много времени и сил отдают нашим детям, — для этого Сиб.фм подготовил картинки и открытки ко Дню воспитателя.

Дата празднования этого дня выбрана неслучайно. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. Официальный статус праздник получил в мае 2016 года. В этот день принято чествовать всех, кто тратит на воспитание дошколят свои силы и душевное тепло. Яркая открытка — это простой и искренний способ сказать «спасибо» за их нелёгкий труд.

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Кристина Уколова
Журналист

