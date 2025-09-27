На Бориса Богаткова в Новосибирске появится 80 деревьев взамен аварийных тополей

В ближайшие дни на аллее вдоль дороги посадят 46 лип и 34 ели.

В Октябрьском районе Новосибирска подходят к концу работы по облагораживанию улицы Бориса Богаткова. Как заявил глава города Максим Кудрявцев, здесь были убраны старые деревья, произведена замена почвы, обновлено пешеходное покрытие и подготовлена площадь для посадки газона.

В скором времени здесь будут высажены 46 лип и 34 ели. Подобные работы уже были проведены на улицах Добролюбова, Гурьевской и Воинской, где были заменены бордюры, улучшено качество земли и высажено более 150 деревьев и кустарников различных видов.

В дальнейшем озеленение будет продолжено на улице Большевистской, где планируется высадить молодые липы. В общей сложности, в текущем году в Октябрьском районе планируется посадка 744 новых деревьев различных пород.