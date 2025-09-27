Новосибирские поисковики подвели итоги экспедиций по местам боевых действий

Удалось установить родственников 25 бойцов, многие из которых более 80 лет считались пропавшими без вести. Речь идет про вторую мировую.

Летом поисковые группы из Новосибирской области провели экспедиции в Ленинградской области, в результате чего были найдены останки солдат, павших в период Второй мировой войны, в том числе и уроженцев Новосибирска. Была установлена связь с семьями 25 воинов, многие из которых числились пропавшими без вести более восьмидесяти лет.

В процессе поисковых работ были обнаружены солдатские медальоны с информацией, которая сохранилась в хорошем состоянии, что дало возможность установить личности некоторых бойцов. Один из таких медальонов был найден в Киришском районе, где в начале войны располагался 32-й медико-санитарный батальон и формировались дивизионные захоронения. Кроме того, в лесистой местности с болотистым рельефом было найдено неизвестное ранее массовое захоронение.

«Это была довольно глубокая яма, примерно в мой рост. Именно там и были обнаружены останки», – поделился Михаил Моисеев, курсант Сибирского кадетского корпуса и участник экспедиции «Поиск-МГИВ».

Останки солдат были торжественно перезахоронены в деревне Оломно в присутствии их родных. Среди них были новосибирцы Василий Огнёв, Ефим Быков и Михаил Черненко. Внучка Василия Огнёва, Ольга Пирожкова, привезла на церемонию два письма, написанных ее дедом, и получила небольшой мешочек с землей с места его захоронения.

Поисковые отряды неустанно продолжают свою деятельность по идентификации родственников погибших и увековечиванию памяти о них. Как отметила Анжела Смирнова, заместитель председателя Регионального совета поискового движения России в Новосибирской области, летние экспедиции оказались особенными благодаря объему проделанной работы и количеству разысканных родственников.