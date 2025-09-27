82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 07:53
пробки
1/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 07:53
пробки
1/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 05:30
общество

Новосибирский боец СВО горел в танке во время штурма и чудом спасся

Фото: предоставлено героем публикации "АиФ-Новосибирск"
Подпишитесь на Telegram-канал

26-летний Владимир Машин, уроженец Новосибирской области, назначен на должность военного комиссара в Бердске.

В 2022 году, участвуя в штурме Чернигова в рамках специальной военной операции, он чудом выжил, получив тяжелые ожоги в подбитом танке, которым прикрывал колонну. Об этом он рассказал изданию "АиФ-Новосибирск".

Владимир родился в Сузунском районе и окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. 24 февраля, в день начала спецоперации, он вместе с другими военнослужащими пересёк границу Украины.

Во время наступления на Чернигов танк Владимира был подбит. Несмотря на критическую ситуацию, он смог самостоятельно эвакуироваться из горящей машины, действуя, по его словам, "на рефлексах".

С ним были его наводчик-оператор и механик-водитель. Последний погиб, а первый тоже получил серьезные ожоги, вспоминает боевые события Владимир.

После лечения и восстановления Владимир Машин приступил к обязанностям военного комиссара в Бердске. В числе его приоритетных задач – оказание поддержки военнослужащим и их семьям.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.