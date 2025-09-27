82.76% -1.2
сегодня 14:50
общество

Рынок вторичного жилья Новосибирска показал снижение цен на фоне общероссийской фрагментации

Фото: unsplash.com
Согласно данным на сентябрь 2025 года, рынок вторичного жилья в России демонстрирует значительную региональную разрозненность.

В то время как в Москве и Санкт-Петербурге продолжают фиксироваться рекордные цены, в Новосибирске наблюдается отрицательная динамика. Средняя стоимость квадратного метра на местном вторичном рынке снизилась на 2,1%, составив 140,6 тысячи рублей.

Эта тенденция характерна для всего Сибирского федерального округа, где более значительное падение цен показал Красноярск, а снижение также затронуло Иркутск и Кемерово. Эксперты связывают ухудшение ситуации в сибирских городах со снижением сезонного спроса, высокой нагрузкой по ипотечным кредитам и растущей конкуренцией со стороны новостроек.

По словам директора по развитию классифайда «Витрина недвижимости Restate» Евгении Домрачевой, российский рынок вторичного жилья разделился на «зоны роста» и «зоны стагнации», причем Новосибирск вместе с другими крупными сибирскими городами относится ко второй категории. Разница в стоимости квадратного метра между лидерами и аутсайдерами рынка достигает 4,5 раз, что подчеркивает высокую региональную сегментацию.

Ранее сообщалось, что рекордное число новосибирцев защитили свою недвижимость от мошенников в 2025 году.

Кристина Уколова
Журналист

