Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком потеплении в сибирских регионах.

По его словам, в ближайшие дни температура на юге Сибири и Дальнего Востока превысит климатическую норму на 5–8 градусов.

Прогнозируется, что аномально теплая погода распространится на Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Тыву и Иркутскую область. Согласно данным синоптиков, дневные температуры достигнут значений выше +20°C, а в отдельных районах могут подняться до +28°C, что является необычно высоким показателем для текущего времени года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.