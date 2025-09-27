82.76% -1.2
сегодня 10:40
общество

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком потеплении в сибирских регионах.

По его словам, в ближайшие дни температура на юге Сибири и Дальнего Востока превысит климатическую норму на 5–8 градусов.

Прогнозируется, что аномально теплая погода распространится на Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Тыву и Иркутскую область. Согласно данным синоптиков, дневные температуры достигнут значений выше +20°C, а в отдельных районах могут подняться до +28°C, что является необычно высоким показателем для текущего времени года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.

