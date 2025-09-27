82.76% -1.2
вчера 23:59
общество

Свободные земли под развитие туризма обнаружили в Новосибирской области

Фото: pixabay.com
В Новосибирской области нашли 39 земельных участков и территорий для развития туристического направления общей площадью 8656 га.

В Новосибирской области выявлено 39 перспективных земельных наделов и территорий, предназначенных для развития туристической отрасли. Их общая площадь составляет 8656 гектаров, о чём проинформировали в региональном управлении Росреестра.

Наибольшее количество участков, а именно 17, сосредоточено в Новосибирском районе, преимущественно вблизи реки Обь. В Ордынском районе обнаружили два участка, а ещё по одному – в девяти других районах области. Помимо этого, в регионе зафиксировано 71 достопримечательность, представляющая интерес для туристов, включая 38 природных объектов и 9 объектов культурного наследия.

Представители Росреестра подчеркивают, что в сотрудничестве с областными властями ведётся непрерывный поиск новых территорий, подходящих для размещения объектов туристической инфраструктуры. В настоящее время Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объёму прибывающих туристов среди субъектов Сибирского федерального округа.

Дарья Лапина
Журналист

