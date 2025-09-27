В администрации Октябрьского района Новосибирска ожидаются кадровые перестановки

По информации источников издания «Континент Сибирь», глава администрации Октябрьского района Новосибирска Федор Каравайцев, занимающий этот пост чуть более года, может в скором времени его покинуть.

Сообщается, что разговоры о его возможной отставке активизировались в властных кругах после завершения масштабной избирательной кампании и отставки вице-губернатора Льва Решетникова.

Собеседники издания предполагают различные варианты дальнейшего трудоустройства Каравайцева. По одним данным, его рассматривали на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области, которую в настоящее время занимает Дмитрий Тимонов. Однако источники указывают, что с этим назначением возникли сложности после того, как о планах стало известно высокопоставленному чиновнику регионального правительства.

В то же время, в самом министерстве строительства информацию о возможном уходе Тимонова, который ранее временно исполнял обязанности министра, не подтвердили. Отмечается, что не исключается и его переход в другое ведомство, но конкретная структура не называется.

Ранее сообщалось, что глава новосибирского госстройнадзора Нечунаев потерял «кресло» из-за взятки.