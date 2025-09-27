В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись грузовик и иномарка

Пострадала водитель легковушки и ее 7-летняя пассажирка, их увезли в больницу.

В Дзержинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля.

По информации от пресс-службы новосибирской Госавтоинспекции, женщина, управлявшая легковым автомобилем Mazda 3, двигалась по улице Бориса Богаткова и допустила столкновение с припаркованным на краю проезжей части контейнеровозом марки Scania. В результате инцидента травмы получили водитель легкового авто и находившаяся в салоне семилетняя девочка, о чем сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Бригада скорой медицинской помощи, оперативно прибывшая на место происшествия, доставила пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.