сегодня
27 сентября, 18:00
пробки
3/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 16:30
общество

В Новосибирске сутки не могут найти 69-летнюю пенсионерку в белых босоножках

Фото: «Лиза Алерт» / Новосибирск
Сибирячка проживает в Ленинском районе, находиться может в любом другом.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 69-летней Нины Шевцовой (Ивановой). 26 сентября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Рост пропавшей – 170 см, телосложение плотное, волосы – светло-русые, глаза –голубые. Отмечается, что она была в белых босоножках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Нины Ивановны, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 02/102 (полиция). Любая деталь может оказаться решающей в поисках.

Дарья Лапина
Журналист

