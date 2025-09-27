В Новосибирске третий день ищут 59-летнюю жительницу Новосибирска

Сибирячка ушла из дома 24 сентября и с тех пор бесследно исчезла. Может находиться в Калининском районе города или же в любом другом.

В Новосибирске бесследно исчезла 59-летняя Татьяна Жудина (Потрахина). 24 сентября женщина вышла из дома в Калининском районе, с тех пор её местонахождение неизвестно. Из примет: рост – 170 см, телосложение – худощавое, волосы – чёрные, глаза – голубые. Предположительно была в чёрной куртке, бежевом свитере, чёрных штанах, белых кроссовках, белой кепке.

Нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и неравнодушные горожане продолжают прочёсывать улицы, дворы и парки Калининского района, а также прилегающие территории.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Жудиной, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб), 8-800-700-54-52 (горячая линия поискового отряда "Лиза Алерт") или любому сотруднику полиции.



