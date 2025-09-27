В Новосибирской области разыгрывают Кубок губернатора по бильярду

В Новосибирской области стартовал традиционный Кубок губернатора по бильярду, который является крупнейшим турниром региона в этом виде спорта.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально», в соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из всех районов и округов области, которые борются за первенство в дисциплине «Свободная пирамида».

На церемонии открытия присутствовал губернатор Андрей Травников, который отметил, что бильярд в регионе превратился в полноценный вид спорта с серьезной подготовкой. По его словам, Новосибирская область лидирует в развитии этого направления, имея бильярдные клубы и школы во многих муниципалитетах. Губернатор также подчеркнул рост интереса к бильярду после проведения международных соревнований.

Турнир, проводимый с 2014 года, в этом году посвящен 80-летию Победы и 88-летию региона. Предварительные игры состоялись 27 сентября, а финальные матчи и награждение запланированы на 28 сентября. Победитель получит бильярдный стол в качестве главного приза.

Организатором выступает Федерация бильярдного спорта при поддержке министерства спорта региона. Важно, что с 2026 года бильярд войдет в программу Спартакиады муниципальных образований, а уже в ноябре регион примет финал Кубка мира.

