82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 00:48
пробки
1/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 00:48
пробки
1/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
вчера 22:30
общество

В Новосибирской области скончался экс-начальник областного Главка МВД России Анатолий Кашутин

Фото: МВД Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1987 по 1993 годы, Анатолий Александрович Кашутин возглавлял Управление внутренних дел Новосибирской области.

27 сентября на 77-м году жизни скончался бывший начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор милиции в отставке Анатолий Кашутин.

Анатолий Александрович Кашутин (1948 г.р.) начал службу в органах внутренних дел в 1968 году после окончания Новосибирской школы милиции. Прошел путь от оперативного уполномоченного до начальника УВД Новосибирской области, которым руководил с 1987 по 1993 год. За время службы внес значительный вклад в развитие региональной полиции.

Коллектив ГУ МВД России по Новосибирской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Александровича.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.