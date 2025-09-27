В Новосибирской области скончался экс-начальник областного Главка МВД России Анатолий Кашутин

С 1987 по 1993 годы, Анатолий Александрович Кашутин возглавлял Управление внутренних дел Новосибирской области.

27 сентября на 77-м году жизни скончался бывший начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор милиции в отставке Анатолий Кашутин.

Анатолий Александрович Кашутин (1948 г.р.) начал службу в органах внутренних дел в 1968 году после окончания Новосибирской школы милиции. Прошел путь от оперативного уполномоченного до начальника УВД Новосибирской области, которым руководил с 1987 по 1993 год. За время службы внес значительный вклад в развитие региональной полиции.

Коллектив ГУ МВД России по Новосибирской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Александровича.