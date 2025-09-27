В Новосибирской области уменьшилось число пенсионеров

Почти на 9 тысяч человек людей пенсионного возраста меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным издания Infopro54, в Новосибирской области в 2025 году зарегистрировано 789 434 пенсионера. Из этого числа 135 490 человек продолжают трудовую деятельность. Годом ранее, в 2024 году, численность пенсионеров составляла 798 379, а работающих среди них было 150 307.

Среди общего количества пенсионеров в регионе, более 86 тысяч человек достигли возраста 80 лет и старше. Кроме того, 35 862 жителя Новосибирской области получают страховую пенсию по причине инвалидности, а 53 299 человек являются получателями социальной пенсии, включая 14 068 детей-инвалидов.

Минимальная страховая пенсия, установленная в регионе, составляет 14 945 рублей. С начала 2025 года возобновлена процедура индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Страховые пенсии были увеличены на 7,3% в начале года, а затем дополнительно проиндексированы на 2,2% с учетом уровня инфляции.