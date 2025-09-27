В Новосибирском зоопарке в вольере для животных нашли яблоко «нафаршированное» стеклом

Страшную находку обнаружили сотрудники учреждения на площадке «Малые Хрусты», увиденное их шокировало.

23 сентября персонал Новосибирского зоопарка сделал тревожное открытие в вольере с домашними животными на территории "Малые Хрусты": в яблоке был спрятан крупный осколок стекла. Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку указывает на преднамеренную попытку навредить питомцам зоопарка. По всей видимости, злоумышленник целенаправленно пришел в зоопарк с преступными намерениями. Следует помнить, что на территории зоологического парка ведется видеонаблюдение. Лица, чьи действия угрожают жизни и здоровью животных, понесут ответственность в соответствии с законом.

"В случае, если вы стали свидетелем противоправных действий, заметили подозрительное поведение посетителей или обнаружили посторонние предметы вблизи вольеров, немедленно сообщите об этом в службу охраны зоопарка или ближайшему сотруднику", — подчеркивают в пресс-службе учреждения.

Оперативное информирование поможет избежать опасных ситуаций и защитить наших подопечных.

На территории Новосибирского зоопарка кормление животных разрешено только в двух специально отведенных местах: в детском зоопарке "Малые хрусты" и на Лебедином озере. При этом важно соблюдать установленное правило: разрешается кормить животных исключительно кормами, приобретенными на этих площадках. Данные продукты питания специально подобраны с учетом потребностей и пользы для животных: зерновые смеси для птиц, определенные виды овощей и фруктов для кроликов, копытных, морских свинок и т.д. Принесенная с собой еда может представлять опасность для здоровья зверей и птиц, даже если ваши намерения были благими.