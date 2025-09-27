Водитель из Новосибирска предстанет перед судом за смертельное ДТП на Алтае

Следственное управление СКР по Республике Алтай завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска, виновного в дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими.

Авария произошла 15 июля на Чуйском тракте, когда 70-летний водитель автомобиля Nissan Serena в болезненном и утомленном состоянии при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Shacman.

По данным прокуратуры региона, в результате лобового столкновения трое пассажиров легкового автомобиля — внук и две дочери водителя — погибли на месте, а его супруга скончалась спустя несколько дней в медицинском учреждении. Отмечается, что четверо из пяти находившихся в Nissan пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Бугринском мосту в Новосибирске рядом произошли два ДТП.