сегодня
27 сентября, 16:10
пробки
3/10
погода
+25.1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 14:05
общество

Водитель из Новосибирска предстанет перед судом за смертельное ДТП на Алтае

Фото: PxHere
Следственное управление СКР по Республике Алтай завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска, виновного в дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими.

Авария произошла 15 июля на Чуйском тракте, когда 70-летний водитель автомобиля Nissan Serena в болезненном и утомленном состоянии при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Shacman.

По данным прокуратуры региона, в результате лобового столкновения трое пассажиров легкового автомобиля — внук и две дочери водителя — погибли на месте, а его супруга скончалась спустя несколько дней в медицинском учреждении. Отмечается, что четверо из пяти находившихся в Nissan пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Бугринском мосту в Новосибирске рядом произошли два ДТП.

Кристина Уколова
Журналист

