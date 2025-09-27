82.76% -1.2
сегодня 12:54
проиcшествия

Водитель Lada Granta погиб в ДТП с двумя фурами под Новосибирском

Читатель издания Сиб.фм сообщил о подробностях серьезного ДТП, произошедшего на трассе из Омска в сторону Новосибирска. По его словам, два грузовика следовали в одном направлении, соблюдая дистанцию.

Им навстречу двигался автомобиль Lada Granta.

Со слов водителя первой фуры, легковая машина начала смещаться на полосу встречного движения, возможно, из-за того, что водитель уснул или по другой причине. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, начал съезжать на обочину, но не до конца. Granta врезалась в колесо его прицепа, после чего отскочила и сразу попала под передние колеса второй фуры.

В результате аварии второй грузовик съехал на обочину и перевернулся. Водитель Lada Granta погиб на месте. Пассажирка автомобиля, девушка, была доставлена в больницу. Она находится в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что на Бугринском мосту в Новосибирске рядом произошли два ДТП.

Кристина Уколова
Журналист

