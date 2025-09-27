82.76% -1.2
общество

Запуск отопления в Новосибирске близится к завершению

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске продолжается плановый поэтапный запуск системы отопления.

По данным пресс-службы «СГК-Новосибирск», основной этап подключения многоквартирных домов, начавшийся 19 сентября, должен быть завершен к 1 октября.

На текущий момент, 27 сентября, тепло уже подано в большинство запланированных жилых массивов. В числе подключенных адресов значатся дома на улицах Блюхера, Выставочной, в районе ТЭЦ-2, на улицах Связистов, Филатова, в Затулинском жилмассиве, а также на многих других улицах, включая Ключ-Камышенское плато, проспект Дзержинского и район Сельхозинститута.

После подачи тепла управляющим компаниям требуется время на регулировку внутридомовых систем. Заключительный этап запуска, в ходе которого тепло получат административные и промышленные здания, запланирован на 2–3 октября.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска переплатили за отопление 1,2 млн рублей.

Кристина Уколова
Журналист

