Запуск отопления в Новосибирске близится к завершению

В Новосибирске продолжается плановый поэтапный запуск системы отопления.

По данным пресс-службы «СГК-Новосибирск», основной этап подключения многоквартирных домов, начавшийся 19 сентября, должен быть завершен к 1 октября.

На текущий момент, 27 сентября, тепло уже подано в большинство запланированных жилых массивов. В числе подключенных адресов значатся дома на улицах Блюхера, Выставочной, в районе ТЭЦ-2, на улицах Связистов, Филатова, в Затулинском жилмассиве, а также на многих других улицах, включая Ключ-Камышенское плато, проспект Дзержинского и район Сельхозинститута.

После подачи тепла управляющим компаниям требуется время на регулировку внутридомовых систем. Заключительный этап запуска, в ходе которого тепло получат административные и промышленные здания, запланирован на 2–3 октября.

