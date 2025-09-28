82.76% -1.2
Авто

350 байкеров из Сибири завершили мотосезон 2025 года. Как это было: фоторепортаж

Фото:
Ночные волки официально завершили мотосезон 2025 года. О том, с какими результатами байкеры подошли к окончанию сезона, Сиб.фм рассказали в оргкомитете.

«Закрытие мотосезона — это всегда прекрасный отдых с единомышленниками! Нам повезло с погодой, гостей ожидали зажигатеьные конкурсы, вкусная еда и хорошая компания. Мы слушали настоящую музыку, о которой можно сказать только одно — просто по кайфу! Сказать, что было огненно — не сказать ничего!», — сообщили в оргкомитете.

На встречу приехали байкеры со всей Сибири.

«280 мотоциклов в колонне! 350 мотоциклов на площадке Клубного Дома Ночные Волки!», — отметили организаторы.

На закрытии мотосезона можно было увидеть эффектные байки.

Торжественной колонной проехали по городу, привлекая внимание прохожих ревом моторов и флагами.

Подробней о клубе Ночные волки в Новосибирске можно узнать в нашей публикации.

Гостей мероприятия ждали розыгрыши ценных призов и конкурсы.

Новосибирское отделение "Новосибирских волков" основано 31 мая 1989 года. Подробней его историю можно узнать из публикации.

