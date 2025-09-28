Певица выступит уже завтра, 29 сентября, в «Сибирь-Арене».

Новосибирцы разобрали билеты на Кадышеву за 20 тысяч рублей – осталось лишь несколько десятков билетов – цена за самые дорогие – 20 тысяч рублей, за самые дешевые – 5 тысяч рублей.

По информации источников, близких к организаторам, стоимость билетов связана с высокими расходами на аренду площадки, техническое обеспечение и гонорар артистки, который в этом году вырос до 15–20 млн рублей.

Выступление певицы состоится 29 сентября на сцене «Сибирь-Арены». Зрителей ждут известные народные хиты, включая «Плывёт веночек», «Течёт ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и «Широка река».