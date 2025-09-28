82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 17:55
пробки
3/10
погода
+2.1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 17:55
пробки
3/10
погода
+2.1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 17:30
общество

Новосибирцы разобрали почти все билеты на концерт Александра Розенбаума

Фото: стоп-кадр из видео
Подпишитесь на Telegram-канал

Артист выступит 17, 19 и 21 ноября на площадках Дома ученых СО РАН и ДКЖ.

Почти все билеты на три ноябрьских концерта Александра Розенбаума в Новосибирске уже проданы. Выступления артиста запланированы на 17, 19 и 21 ноября и пройдут в Доме ученых СО РАН и ДКЖ.

Хотя до концертов остается почти два месяца, в продаже осталось крайне мало билетов. Минимальная цена на них составляет 9 тысяч рублей, а максимальная доходит до 12,5 тысяч рублей.

Александр Яковлевич Розенбаум – известный советский и российский музыкант, поэт, автор-исполнитель и певец.

Возрастной ценз для посещения мероприятий: 6+.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.