Новосибирцы разобрали почти все билеты на концерт Александра Розенбаума

Почти все билеты на три ноябрьских концерта Александра Розенбаума в Новосибирске уже проданы. Выступления артиста запланированы на 17, 19 и 21 ноября и пройдут в Доме ученых СО РАН и ДКЖ.

Хотя до концертов остается почти два месяца, в продаже осталось крайне мало билетов. Минимальная цена на них составляет 9 тысяч рублей, а максимальная доходит до 12,5 тысяч рублей.

Александр Яковлевич Розенбаум – известный советский и российский музыкант, поэт, автор-исполнитель и певец.

Возрастной ценз для посещения мероприятий: 6+.