сегодня
28 сентября, 06:22
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня
28 сентября, 06:22
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске появилась информация об отправке срочников в зону СВО во время призыва с 1 октября

Фото: ru.freepik.com
Существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Новосибирский юрист Алексей Шмуль, специализирующийся на вопросах военного права, выступил с разъяснениями относительно возможного привлечения солдат срочной службы к участию в специальной военной операции в рамках осеннего призыва с 1 октября 2025 года.

Шмуль подчеркнул, что действующее законодательство Российской Федерации строго регламентирует условия участия военнослужащих срочной службы в боевых действиях. Согласно закону, срочники не могут быть направлены в зоны боевых действий, за исключением случаев объявления военного положения или всеобщей мобилизации. Он отметил, что на данный момент ни одного из этих условий не соблюдено.

«Закон однозначно запрещает отправку срочников в зону СВО при отсутствии военного положения или мобилизации. Разговоры о возможном привлечении срочников к участию в операции лишены правовых оснований, если только ситуация не изменится кардинально», – пояснил юрист в интервью Сиб.фм.

Однако спикер отметил, что существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В частности, он обратил внимание на практику заключения контрактов с военнослужащими срочной службы, желающими добровольно принять участие в СВО. В этом случае, после прохождения определенной подготовки и подписания контракта, срочник может быть направлен в зону боевых действий на законных основаниях.

Шмуль подчеркнул, что решение о подписании контракта должно быть исключительно добровольным, и военнослужащие не должны подвергаться давлению или принуждению со стороны командования. Он также посоветовал тщательно изучить все условия контракта, прежде чем его подписывать, и проконсультироваться с юристом при необходимости.

Ранее Сиб.фм писал о новых правилах осеннего призыва в 2025 году.

0
Дарья Лапина
Журналист

