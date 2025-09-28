В Новосибирске появилась информация об отправке срочников в зону СВО во время призыва с 1 октября

Существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Новосибирский юрист Алексей Шмуль, специализирующийся на вопросах военного права, выступил с разъяснениями относительно возможного привлечения солдат срочной службы к участию в специальной военной операции в рамках осеннего призыва с 1 октября 2025 года.



Шмуль подчеркнул, что действующее законодательство Российской Федерации строго регламентирует условия участия военнослужащих срочной службы в боевых действиях. Согласно закону, срочники не могут быть направлены в зоны боевых действий, за исключением случаев объявления военного положения или всеобщей мобилизации. Он отметил, что на данный момент ни одного из этих условий не соблюдено.



«Закон однозначно запрещает отправку срочников в зону СВО при отсутствии военного положения или мобилизации. Разговоры о возможном привлечении срочников к участию в операции лишены правовых оснований, если только ситуация не изменится кардинально», – пояснил юрист в интервью Сиб.фм.



Однако спикер отметил, что существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В частности, он обратил внимание на практику заключения контрактов с военнослужащими срочной службы, желающими добровольно принять участие в СВО. В этом случае, после прохождения определенной подготовки и подписания контракта, срочник может быть направлен в зону боевых действий на законных основаниях.



Шмуль подчеркнул, что решение о подписании контракта должно быть исключительно добровольным, и военнослужащие не должны подвергаться давлению или принуждению со стороны командования. Он также посоветовал тщательно изучить все условия контракта, прежде чем его подписывать, и проконсультироваться с юристом при необходимости.



Ранее Сиб.фм писал о новых правилах осеннего призыва в 2025 году.