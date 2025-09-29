День работника атомной промышленности отметили в Новосибирске

Новосибирский завод химконцентратов (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») отпраздновал 77-летие образования ПАО «НЗХК», День работника атомной промышленности и 80-летие отрасли.

Гостями торжества стали главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, генеральный директор ПАО «НЗХК» Вячеслав Гохвайс и другие почетные гости.

Открывая мероприятие, Вячеслав Гохвайс отметил, что предприятие ежедневно вносит вклад в энергобезопасность и технологический суверенитет России, продолжая дело основателей атомной энергетики страны.

– В год 80-летия атомной промышленности мы особенно гордимся нашими специалистами, нашей общей историей и говорим спасибо тем, кто создавал ядерный щит страны и развивал мирный атом, – сообщил он.

Главный федеральный инспектор региона Николай Буймов также подчеркнул значимость события.

– Новосибирский завод химконцентратов – одно из ключевых предприятий атомной отрасли, является не только флагманом в создании ядерного топлива, но и центром притяжения для лучших умов, кузницей кадров и социальной опорой для тысяч людей, – отметил Николай Буймов.

В свою очередь, глава города Максим Кудрявцев подчеркнул значимость вклада заводчан в развитие инфраструктуры города и неразрывную связь горожан и предприятия.

– Наши предшественники, отцы-основатели заложили мощнейший фундамент, чтобы атомная отрасль динамично развивалась. И ее сердцем является наш завод НЗХК, — заявил он.

На мероприятии 20 работников ПАО «НЗХК» получили награды от Президента РФ, Полномочного Представителя Президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска, ГК «Росатом» и другие отраслевые награды.

