Именины у Людмилы: открытки и поздравления для Людмил к дню ангела 29 сентября

Значение имени Людмила, уходящее корнями в старославянский язык, трактуется как "любимая народом". Неудивительно, что почитательницы святой Людмилы отмечают именины дважды в год – 28 и 29 сентября. Чтобы поздравить дорогих Людмил с этим важным церковным событием, предлагаем подборку открыток с самыми теплыми и искренними словами.

В наши дни имя Людмила встречается не так часто. В стремлении к современным тенденциям, родители все чаще выбирают иностранные имена или стремятся к максимальной оригинальности в выборе имени для своих детей, например, Арина, Милана, Милена, Ассоль, или даже Тайна и Ясна. Однако, Людмила прекрасно как по своему значению – "милая людям" в переводе со старославянского, так и по связи со святой мученицей Людмилой Чешской. Русская православная церковь особенно почитает её, и имя включено в церковный календарь.

История гласит, что княгиня Людмила стала жертвой заговора и была удушена своими родственниками, приверженцами язычества. Убийство произошло во время её молитвы, и в 1144 году она была канонизирована.

В даты 28 и 29 сентября принято чествовать всех Людмил, отмечая их день ангела.