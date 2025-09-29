82.76% -1.2
сегодня 21:25
общество

Надежда Кадышева подарила фанатке в кокошнике золотое кольцо на концерте в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Во время выступления в новосибирской «Сибирь-Арене» Надежда Кадышева сделала жест, который тронул зрителей.

Сообщается, что артистка сняла с пальца золотое кольцо и вручила его девушке в народном костюме, находившейся среди зрителей.

Жест был встречен аплодисментами зала. Видео момента быстро распространилось в социальных сетях, вызвав оживленное обсуждение среди поклонников певицы.

Отмечается, что концерт Кадышевой в Новосибирске проходит при полном аншлаге. Многие зрители пришли на мероприятие в народных костюмах, что стало своеобразной традицией на выступлениях артистки.

Кристина Уколова
Журналист

