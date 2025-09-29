Новосибирская область продолжает развивать систему поддержки граждан старшего возраста

Министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила участникам оперативного совещания доклад «Система работы с гражданами старшего возраста в Новосибирской области».

В Новосибирской области проживает около 2 млн 800 тысяч человек, практически каждый четвертый – находится в старшем возрасте.

С развитием демографической ситуации меняются и границы возрастных групп. В 2025 году к лицам старше трудоспособного возраста относятся мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет.

В связи с интенсивностью процессов демографического старения населения Новосибирской области особое внимание уделяется поддержке старшего поколения, формированию условий для активного долголетия и развитию системы поддержки граждан, нуждающихся в постороннем уходе.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки граждан старшего возраста и комплексного подхода к решению этой задачи. Ключевые направления работы закреплены национальным проектом «Семья».

В Новосибирской области социальное обслуживание граждан старшего поколения осуществляют 15 государственных и 36 муниципальных учреждений. Во всех организациях социального обслуживания созданы условия для оказания комплексной помощи с учетом индивидуальной нуждаемости. Учреждения соответствуют требованиям доступности и оснащены современным реабилитационным оборудованием.

С 2025 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» реализуется программа «Активное долголетие», направленная на поддержку здоровья и благополучия пожилых людей, развитие их социальной активности и сохранение самостоятельности. В рамках этой программы уже охвачены более 200 тысяч граждан старшего поколения.

На базе комплексных центров организованы «школы здоровья и активного долголетия», «клубы здоровья», «академии долгожительства», «группы здоровья», «университеты третьего возраста». Только в текущем году обучение правилам здорового образа жизни прошли более 5 тысяч граждан пожилого возраста.

Более 17 тыс. 700 человек, нуждающихся в постоянной или временной помощи, получают социальные услуги на дому.

В регионе действует система долговременного ухода, реализуемая уже шесть лет. Ежегодно услуги помощников по уходу получают более тысячи человек.

С начала года почти 3 тысячи граждан, желающих самостоятельно осуществлять уход за своими близкими, прошли обучение в 55 школах неформального родственного ухода.

Для облегчения ухода действуют 54 пункта проката технических средств реабилитации, которые обеспечены современным оборудованием. В 2025 году 4 тыс. 800 человек получили во временное пользование 6 903 технических средства реабилитации.

Своевременность оказания услуг гражданам, особенно в сельской местности, обеспечивается с использованием специализированного автотранспорта 45 мобильными бригадами.

Функционируют 17 отделений дневного пребывания, услугами которых воспользовались более 1 тыс. 700 граждан в рамках сохранения и укрепления психического и физического здоровья, а также формирования активной жизненной позиции.

В результате внедрения системы долговременного ухода отмечается снижение тяжести состояния здоровья у 3-х тысяч пожилых людей, а количество граждан, помещаемых в стационарные организации, за последние 4 года уменьшилось на 16%.

Особое внимание уделяется созданию условий для трудовой занятости. В 2025 году в центр занятости населения обратилось 2 906 граждан предпенсионного и пенсионного возраста. 130 граждан пенсионного возраста были трудоустроены. 318 граждан предпенсионного возраста приняли участие во временном трудоустройстве с выплатой материальной поддержки, 329 гражданина в возрасте 50 лет и старше были направлены на обучение.