сегодня 21:45
общество

Пять образов Надежды Кадышевой: солистка «Золотого кольца» удивили фанатов яркими платьями на концерте в «Сибирь-Арена»

Фото: Сиб.фм
Выступление Надежды Кадышевой в новосибирской «Сибирь-Арене» порадовало поклонников не только любимыми песнями, но и настоящим парадом народных костюмов. За вечер артистка продемонстрировала пять разных сценических образов, каждый из которых отличался уникальным дизайном и тщательной проработкой деталей.

В коллекции сценических нарядов Кадышевой были представлены:

  • Яркое зеленое платье с традиционной вышивкой
  • Нежный розоватый наряд с изящными узорами
  • Белое платье с тонкой золотой вышивкой
  • Еще один белый костюм с более сложным орнаментом
  • Завершающий образ в насыщенном зеленом цвете

Каждый костюм гармонично сочетал народные традиции со сценической эстетикой, подчеркивая как красоту русских национальных нарядов, так и артистизм Кадышевой. По словам зрителей, смена образов стала дополнительным украшением концерта, превратив музыкальный вечер в настоящий праздник русской культуры.

Кристина Уколова
Журналист

