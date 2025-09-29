Пять образов Надежды Кадышевой: солистка «Золотого кольца» удивили фанатов яркими платьями на концерте в «Сибирь-Арена»

Выступление Надежды Кадышевой в новосибирской «Сибирь-Арене» порадовало поклонников не только любимыми песнями, но и настоящим парадом народных костюмов. За вечер артистка продемонстрировала пять разных сценических образов, каждый из которых отличался уникальным дизайном и тщательной проработкой деталей.

В коллекции сценических нарядов Кадышевой были представлены:

Яркое зеленое платье с традиционной вышивкой

Нежный розоватый наряд с изящными узорами

Белое платье с тонкой золотой вышивкой

Еще один белый костюм с более сложным орнаментом

Завершающий образ в насыщенном зеленом цвете

Каждый костюм гармонично сочетал народные традиции со сценической эстетикой, подчеркивая как красоту русских национальных нарядов, так и артистизм Кадышевой. По словам зрителей, смена образов стала дополнительным украшением концерта, превратив музыкальный вечер в настоящий праздник русской культуры.