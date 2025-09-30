82.76% -1.2
общество

Боец ММА Рындовский назвал трагедией мобилизацию на Украине

Известный боец ММА и заслуженный мастер спорта Украины Максим Рындовский дал жесткую оценку методам принудительной мобилизации в стране.

Как сообщает News.ru, спортсмен назвал происходящее настоящей трагедией для украинского народа.

По словам Рындовского, людей насильно забирают с улиц и из домов на глазах у их семей, что стало пугающей нормой, на которую общество перестало реагировать. Он выразил сомнение в боевой эффективности таких мобилизованных, предположив, что их используют в качестве «живого щита», а в случае гибели часто списывают как пропавших без вести, чтобы избежать выплат.

Ранее боец также рассказывал о давлении на украинских атлетов, которых заставляют отказываться от рукопожатий с россиянами под угрозой лишения финансирования.

Валерия Ким
