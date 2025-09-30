Боксеры из 23 регионов России соберутся на турнир памяти Станислава Кирсанова в Новосибирске

Около 100 боксеров из 23 регионов страны примут участие во всероссийском турнире памяти Станислава Кирсанова, который пройдет в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соревнования соберут спортсменов со всей России.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что Станислав Кирсанов всегда пользовался авторитетом у боксеров, что объясняет высокий интерес к турниру.

Соревнования пройдут в четырех весовых категориях среди женщин и в тринадцати весовых категориях среди мужчин. Наибольшая конкуренция, по прогнозам организаторов, ожидается в весовой категории до 71 кг. Турнир обежет стать значимым событием в спортивной жизни региона.

