Доступная помощь по QR-коду: в Новосибирской области вышел полный сборник мер поддержки участников СВО

Вопросы реализации мер поддержки участников СВО, в том числе, правовой помощи, комплексного сопровождения, обучения, трудоустройства, обеспечения жильём, земельными участками и многие другие вопросы обсуждались 30 сентября в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Константина Хальзова.

«В регионе реализуется полный перечень мер поддержки граждан данной категории. Для максимального удобства их получения меры и способы их получения собраны в единый сборник, важно, что ветераны сразу смогут переходить по QR-кодам на сайты соответствующих ведомств для оформления льгот. В ближайшее время данные брошюры будут распространены по всем муниципальным образованиях Новосибирской области и доведены до глав местных администраций для широкого использования. Все участники СВО и члены их семей должны получить максимальный доступ к этой информации», – подчеркнул замгубернатора.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов прокомментировал, что брошюры уже готовятся к отправке во все районы Новосибирской области. В сборнике есть разделы о гарантиях, установленных на федеральном уровне, меры поддержки участников СВО и членов их семей, установленные на областном уровне, информация о выплатах и компенсациях, дополнительной социальной поддержке, а также о реабилитационном сертификате для участников СВО и многие другие сведения. Представлены актуальные телефоны для получения справочной имнформации.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проекта по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.