Северное сияние вспыхнуло в ночном небе в Новосибирской области

Жителям Новосибирской области в ночь на 30 сентября выпала возможность наблюдать захватывающее зрелище – полярное сияние, которое украсило ночное небо.

Фотографии с мерцающими разноцветными всполохами опубликовал, в частности, Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы рассказали, что одним из мест, где можно было увидеть полярное сияние, стала территория недалеко от Солдатского озера в Новосибирском районе. Также его могли увидеть жители Болотнинского района.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, появлению авроры предшествовала магнитная буря, которая бушевала в атмосфере. Это мощное солнечное возмущение и стало непосредственной причиной возникновения северного сияния