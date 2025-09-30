82.76% -1.2
сегодня 08:16
общество

Северное сияние вспыхнуло в ночном небе в Новосибирской области

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
Жителям Новосибирской области в ночь на 30 сентября выпала возможность наблюдать захватывающее зрелище – полярное сияние, которое украсило ночное небо.

Фотографии с мерцающими разноцветными всполохами опубликовал, в частности, Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы рассказали, что одним из мест, где можно было увидеть полярное сияние, стала территория недалеко от Солдатского озера в Новосибирском районе. Также его могли увидеть жители Болотнинского района.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, появлению авроры предшествовала магнитная буря, которая бушевала в атмосфере. Это мощное солнечное возмущение и стало непосредственной причиной возникновения северного сияния

Наталья Шлюшинская
журналист

